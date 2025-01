L'emergenza in casacontinua, concostretti a saltare la sfida contro l'Atalanta. Nonostante l'auspicio di un ritorno per il big match contro il Milan, le certezze scarseggiano. Thiago Motta potrebbe optare per Nico Gonzalez come punta centrale, soluzione già testata nel derby, con Weah come possibile alternativa. Dietro l'attaccante, non sono attese sorprese: Yildiz a destra, Koopmeiners come trequartista e Mbangula a sinistra, con Weah come opzione anche in questo caso.A centrocampo, il rientro didalla squalifica è una certezza, ma resta da decidere se affiancarlo con Thuram o Douglas Luiz. McKennie potrebbe anche essere spostato in mediana, in questo caso, Savona giocherebbe a destra in difesa, con Cambiaso a sinistra. In alternativa, Cambiaso potrebbe essere schierato come terzino destro, con McKennie a sinistra. La Juventus si prepara quindi a un'altra partita senza certezze, ma con soluzioni flessibili per affrontare l'Atalanta e puntare al recupero dei suoi uomini chiave.