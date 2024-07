Di Gregorio Juve, le parole a Juventus Tv



I dettagli dell'affare Di Gregorio

Micheleè ufficialmente un giocatore della. Il portiere, che si è distinto nelle fila del, ha espresso la sua gioia e impazienza di iniziare questa nuova avventura con un messaggio semplice ma pieno di entusiasmo: ", sonodi essere qua e non vedo l'ora di iniziare. Ciao!"PRIME IMPRESSIONI – Sto molto bene, si respira già da subito qui alla Continassa qualcosa di speciale. Sono molto contento, davvero.COSA SIGNIFICA LA JUVE – Prima di venire qua, in tanti mi hanno detto che si viene qui per vincere. Quindi per me significa vittoria.PERCORSO – Un percorso duro, partito da lontano, dalla Serie C. Neanche pensavo che sarei potuto arrivare. Poi oggi sono state emozioni forti proprio per questo, un raggiungimento importante ma so che deve essere un punto di partenza.I PUNTI DI FORZA – Un aggettivo: direi reattivo. I miei punti di forza sono reattività, esplosività, ma anche equilibrio mentale. Arrivare qui significa ancora migliorarsi e non vedo l’ora.ALL’ALLIANZ STADIUM – E’ stato incredibile, se me l’avessero detto non l’avrei neanche progettata nella mia testa. Mi hanno applaudito e salutato, quando parlavo di emozioni, anche quel giorno è stato emozionante.OBIETTIVI – Migliorarmi, lavorare e non fermarmi. Non pensare di essere arrivato o che il viaggio sia finito, penso sia l’inizio. Ho tanta voglia di iniziare e mettermi in gioco, spero di vincere tanto.Il trasferimento di Di Gregorio è stato reso ufficiale oggi, con la. che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con la società AC Monza per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Il corrispettivo per questo prestito ammonta a 4,5 milioni di euro.L’accordo include inoltre l’obbligo, per la Juventus, di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Per questa eventuale acquisizione definitiva, il corrispettivo pattuito è di 13,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, con ulteriori oneri accessori per 0,8 milioni di euro. Il totale potrebbe aumentare di ulteriori 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.In considerazione dell’alta probabilità che tali condizioni si verifichino, questa operazione, ai fini contabili, è già qualificabile come acquisizione a titolo definitivo a partire da oggi, per un importo complessivo di 18 milioni di euro.