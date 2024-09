Una serata che non si dimenticheràL'esterno portoghese è subentrato nel secondo tempo ed ha subito inciso con la rete che ha chiuso definitivamente la partita. Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei bianconeri: "Sono molto contento per il mio primo gol, sono molto felice. Mi sto integrando alla grande in questa squadra".Anche Vlahovic nel post partita ha parlato del suo compagno di squadra: "Non ha bisogno di consigli, è un giocatore fortissimo, ci sta dando una grossa mano, adesso è tornato, ha fatto goal, gli faccio i complimenti".