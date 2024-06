#Chiellini a Sky: ""Tornerò dopo l’estate a Torino. Ho iniziato a lavorare a Los Angeles: mi piace e mi sto trovando bene. Thiago Motta? Da giocatore era già un allenatore in campo. Ha tutto per far bene. Neanche Guardiola avrebbe fatto meglio alla Juve quest'anno" pic.twitter.com/0zIA7LHXgA — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) June 1, 2024

Le parole di Giorgioa Sky Sport:- "Penso che abbia fatto il massimo che poteva fare. Si può discutere sulla qualità del gioco, ma credo che nessun allenatore al mondo, Guardiola compreso, potesse fare meglio degli ultimi due anni alla Juventus".Parole che, come si può leggere nel post, non sono state prese con favore da molti tifosi bianconeri. Quanto detto da Chiellini, infatti, é stato letto da alcuni come difesa a spada tratta di Massimiliano Allegri.