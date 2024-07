Fabio, noto giornalista, ha parlato negli studi di Sky Sport delle prestazioni di Kenandurante l’Europeo con la Turchia. Ecco cosa ha detto sul giovane talento della Juventus.LE PAROLE – "Questa sera gioca la Turchia, e Yildiz deve fare gol. Sarà un grande talento, ma prima o poi deve iniziare a segnare. Se non segna, io preferisco Yilmaz, che sarà pure biondo platino, ma corre dietro a tutti".Caressa ha sottolineato l'importanza per Yildiz di concretizzare il suo potenziale segnando reti, evidenziando la necessità di trasformare le opportunità in gol per affermarsi come un grande giocatore. La prestazione e l’efficacia in campo sono essenziali per dimostrare il suo valore.