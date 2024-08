Tanti giudizi positivi per la prima partita di Thiago Motta da allenatore della Juventus. E non potrebbe essere altrimenti visto il risultato con il Como e la prestazione. "Tre reti segnate, una annullata, due pali e zero tiri concessi: la rivoluzione mottiana ha già prodotto i primi effetti. Si vedono riaggressione, linee di passaggio, azioni manovrate e gol. E lo Stadium si diverte", scrive la Gazzetta dello Sport."Lascia fuori dai titolari Douglas Luiz e alla fine ha ragione lui: parte col botto, anche per le difficoltà del Como. Ma ci mette subito del suo, pure a sopperire a ciò che dovrà arrivare con il mercato", il commento di Tuttosport sul tecnico della Juventus, promosso a pieni voti anche dal Corriere: "Sorprende scegliendo Mbangula, ma il coraggio lo premia. La Juve gioca, diverte, segna e lancia giovani. E stacca Inter, Milan, Roma e Napoli. Il messaggio di Thiago è subito forte.".