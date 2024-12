L’ottima prestazione di Kenancontro il Manchester City inha attirato l’attenzione di diversi top club europei. Il giovane talento turco, protagonista con un assist decisivo per il gol di Dusan Vlahovic, continua a crescere e a consolidare il suo status di stella emergente del calcio internazionale. Non sorprende, quindi, che squadre come Manchester United, Aston Villa e Borussia Dortmund abbiano provato a corteggiarlo con offerte interessanti negli ultimi mesi.Prima del rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2029, sigillato con la consegna della prestigiosa maglia numero 10, anche colossi come Liverpool e Arsenal hanno tentato di strappare Yildiz alla Vecchia Signora. Nonostante proposte economicamente allettanti, la Juventus ha risposto con fermezza: Kenan Yildiz è incedibile. Il club lo considera un pilastro del proprio futuro e un simbolo di una nuova generazione bianconera. Ne scrive il Corriere dello Sport.