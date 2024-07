Federico Chiesa e Dean Huijsen in Partenza?

Per poter chiudere l'acquisto di Teun, ladeve necessariamente mettere in cantiere alcune cessioni strategiche. Questa operazione finanziaria è indispensabile per ottenere le risorse economiche necessarie a completare l'affare.Tra i nomi che potrebbero lasciare la Juventus, spicca quello di Federico. L'attaccante azzurro, nonostante il suo valore per la squadra, potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Chiesa ha chiesto tempo per riflettere sulla sua futura destinazione, preferendo un club che partecipi alla prossima edizione della Champions League.Dean, rientrato dal prestito alla Roma, è un altro giocatore su cui la Juventus potrebbe monetizzare. Il giovane difensore olandese ha attirato l'attenzione di club prestigiosi come Stoccarda, Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La sua cessione potrebbe rappresentare un'importante fonte di entrate per il club bianconero.