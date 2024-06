Secondo quanto riportato da Tuttosport, le prossime mosse della Juventus sul mercato passeranno da Dean Huijsen. Il giovane talento olandese, ormai naturalizzato spagnolo, potrebbe diventare una pedina fondamentale nella campagna acquisti dei bianconeri. Huijsen potrebbe infatti essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a TeunCristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha già raggiunto un accordo con Teun Koopmeiners. L'ex centrocampista dell'AZ Alkmaar ha accettato un contratto fino al 2029, con un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del centrocampo della Vecchia Signora.Ora, il compito più difficile è convincere l'Atalanta a cedere il loro talentuoso centrocampista. E qui entra in gioco Dean Huijsen. Il giovane difensore piace molto alla dirigenza della Dea e al tecnico Gian Piero Gasperini, che lo vedono come un potenziale rinforzo per la loro squadra.Utilizzare Huijsen come contropartita tecnica potrebbe rivelarsi una mossa vincente per la Juventus. Il talento del giovane difensore potrebbe essere l'elemento decisivo per sbloccare la trattativa con l'Atalanta e portare Koopmeiners a Torino. Questa strategia permetterebbe alla Juventus di rafforzare il proprio centrocampo senza un esborso economico eccessivo, sfruttando invece il valore del proprio giovane talento.