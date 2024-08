In un recente post sul proprio profilo X, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che la Juventus ha fatto passi concreti per assicurarsi Teun Koopmeiners. Il club bianconero ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta qualche giorno fa, mettendo sul piatto una cifra impressionante: "La Juventus ha già inviato in settimana una nuova offerta all'Atalanta per Teun Koopmeiners - ha spiegato Romano - mettendo sul piattoQuesta somma rappresenterebbe un investimento di altissimo livello, con Romano che sottolinea: "Sarebbe la cifra più alta mai pagata per un centrocampista nella storia della Serie A". La trattativa è entrata in una fase cruciale, con contatti diretti tra le due società previsti a breve.La pressione per concludere l'affare è aumentata, soprattutto dopo che lo stesso Koopmeiners ha espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi alla Juventus, rendendo noto che Torino è la sua destinazione preferita.