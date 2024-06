Laaspetta una risposta da Adrien, un'offerta con ingaggio molto elevato è quella che gli è stata recapitata da Cristiano Giuntoli ma ancora il francese non ha dato una risposta. La dirigenza bianconera però sta già sondando le possibili alternative, si tratta di due giocatori con il contratto in scadenza 2025. Quindi che lasceranno in estate con ogni probabilità i loro club di appartenenza per evitare di separarsi a zero a contratto scaduto tra una stagione. Si tratta di Khephrendel Nizza e didel Monaco. Entrambi nei radar della dirigenza bianconera.