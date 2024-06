Verso l'uscita ci sono diversi giovani centrocampisti della Juventus che rischiano di rimanere ai margini della squadra. Fabioha ricevuto richieste di prestito da, ma potrebbe anche diventare un obiettivo di mercato per un acquisto definitivo da parte del Bologna. La situazione di Miretti è in evoluzione, e la Juventus sta valutando le opzioni migliori per garantire al giovane talento un adeguato tempo di gioco e una crescita continua.Per quanto riguarda Hans Nicolussi Caviglia, la Juventus sta prendendo in considerazione l'offerta migliore tra quelle pervenute. Nicolussi Caviglia ha mostrato buone potenzialità e potrebbe attirare l'interesse di vari club in cerca di rinforzi a centrocampo. La cessione di questi giovani centrocampisti potrebbe contribuire a finanziare ulteriori acquisti, permettendo alla Juventus di rafforzare la rosa con giocatori più esperti e pronti per competere ai massimi livelli. La gestione oculata di questi trasferimenti è cruciale per bilanciare le esigenze immediate della squadra con la crescita a lungo termine dei talenti emergenti.