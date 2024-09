La nuova Juventus in Champions League ha mostrato segnali molto incoraggianti, trasmettendo uno stato d'animo sfavillante. È probabile che in campionato la squadra abbia pagato l'attesa per l'esordio europeo, ma contro il PSV sono emersi meccanismi che già funzionano molto bene. Tra questi, spicca il movimento senza palla di Cambiaso, che ha liberato spazio per Yildiz nell'azione del gol dell'1-0, e il pressing di Koopmeiners, che ha strappato a Veerman il pallone per il 3-0.rispetto alla stagione scorsa, un salto di qualità che permette di mascherare momentaneamente eventuali lacune tattiche. In attesa di perfezionare ulteriormente i movimenti di squadra, è proprio questa qualità tecnica a fare la differenza e a rendere la nuova Juve una squadra competitiva in Europa.