di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Tocca a Thiago Motta. Magari anche sorprenderci, ché di sicuro non sarà canonico. Tocca a Thiago e adesso si fa più complicata, perché i dubbi di formazione restano pochi, però allo stesso tempo resistono in larghezza: troppo ampia è la differenza tra avere Yildiz esterno e Yildiz trequartista; troppo sottile, invece, la distanza di Douglas Luiz da una maglia da titolare.



Così avanziamo nella vigilia, con le parole di Thiago che danno poche indicazioni e valgono quanto una pacca sulle spalle a tutti i presenti nella sua rosa. Sensazioni: si affiderà di più a chi effettivamente gli ha dimostrato qualcosa in più in questa settimana, e meno a chi magari è stato costretto a viaggiare tanto per gli impegni con la nazionale.



Per tutto il resto, potete guardare il video qui in basso.