Al centro della scena, oltre alla lunga assenza dinella difesa bianconera, che resterà un problema fino alla finestra di mercato invernale, il vero campo di battaglia pernella sfida contro la Lazio sarà il centrocampo. Questo include sia la coppia di mediani che il trio di trequartisti. Nonostante gli esami abbiano escluso lesioni gravi, la pausa per le nazionali ha restituito allaun Westonaffaticato alla coscia sinistra, rendendolo indisponibile per l'ottava giornata di Serie A.Considerando il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, seppur non esclusivo, ci sono quattro possibili candidati per i due posti in mediana. Tuttavia, il periodo sfortunato disembra allontanarlo dalla maglia da titolare, mentre Nicolò Fagioli è tornato stanco dopo le partite con la Nazionale: 19 minuti contro il Belgio e 45 poco brillanti contro Israele. Pertanto, i favoriti per partire dal primo minuto contro la Lazio sono gli stessi che hanno iniziato contro il Cagliari: Manuelsul centro-destra e Khephrenal suo fianco.Entrambi i centrocampisti sono rimasti alladurante la pausa per le nazionali, permettendo a Motta di lavorare sulla loro condizione e rafforzare l’intesa. Prima dell'infortunio muscolare di Thuram, i due avevano già formato una solida coppia durante l'esordio stagionale contro il Como ad agosto, e si sono ritrovati insieme di nuovo all’inizio di ottobre. Thuram, ex Nizza, sembra progettato per spegnere i sogni offensivi degli avversari e avviare le ripartenze con le sue potenti cavalcate, mentre Locatelli si occupa della regia, cercando di riconquistare la maglia della Nazionale e dimostrare il suo valore ai tifosi juventini, ancora in fase di rivalutazione.