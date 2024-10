Lascenderà in campo contro la Lazio all'Allianz Stadium per l'occasione tutto esaurito, nella serata di sabato, precisamente alle 20.45. Il tecnico bianconero Thiago Motta dovrà far fronte alle assenze legate agli infortuni e chi ancora non è al meglio come Timothy. Infatti, qualora l'americano non dovesse essere in grado di giocare titolare visto che sta ancora recuperando dall'infortunio alla caviglia, potrebbe essere Kenan Yildiz ad agire dal primo minuto sulla corsia di destra. Tutto però dipenderà dalle condizioni di Timothy Weah, dubbi che verranno sciolti in rifinitura nella giornata di oggi.