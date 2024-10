Juve-Lazio, il commento di Romeo Agresti

Lasupera la Lazio con un 1-0 al termine di una partita più difficile del previsto, nonostante l'espulsione di Alessioal 24'. A decidere l'incontro è stato un autogol sfortunato di Mario Gila, che ha deviato nella propria porta un potente cross dalla sinistra di Juan. Nonostante la superiorità numerica, la gara è rimasta bloccata, con poche occasioni da entrambe le parti. Questa vittoria, tuttavia, è cruciale per la Juventus, che sale momentaneamente in vetta alla classifica insieme al Napoli, consolidando la propria corsa per il titolo.Contava solo vincere e si è vinto: perchè aumenta l'autostima, perchè si mettono in classifica tre punti in più che alimentano le speranze bianconere e perchè allo Stadium non si vinceva dalla prima. Tutto bene? Non proprio: c'è da lavorare e quanto si sono sentite le assenze...