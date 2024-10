Juve-Stoccarda, come può cambiare la formazione

Una vittoria importantissima, quanto sofferta: tre punti preziosi in tasca e... subito testa al futuro. Per la Juventus , non c'è molto tempo per festeggiare il successo contro la, perché già da oggi la squadra ha ripreso a lavorare in vista del prossimo impegno, la cruciale sfida dicontro lo. I bianconeri si sono ritrovati sui campi della Continassa per prepararsi al meglio, mentre Thiago Motta riflette su come riorganizzare la formazione. Possibili cambi di formazione e nuove soluzioni tattiche saranno al centro delle attenzioni del tecnico per affrontare l'importante sfida europea al massimo delle possibilità.Qualche cambio può esserci già a partire dalla difesa, fatta eccezione per Di Gregorio tra i pali. Rispetto alla Lazio, si può prevedere qualche passo indietro per Cambiaso che dovrebbe schierarsi nella linea dei quattro, al posto di Savona. Difesa, dunque, che può schierarsi così: Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal, con il colombiano confermato dopo l’ottima prestazione.A centrocampo si aprono i ballottaggi con Fagioli che insidia il posto di uno tra Thuram e Locatelli. Potrebbe recuperare anche McKennie ; difficile però possa partire titolare. Vertice alto, trequartista, potrebbe essere confermato Douglas Luiz.Sulla trequarti, invece, dovrebbe cambiare l’ala destra con Conceicao che parte favorito, dopo aver riposato suo malgrado contro la Lazio. A sinistra confermato Yildiz e Vlahovic a guidare l’attacco.