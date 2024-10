Di Gregorio

Savona

Gatti

Kalulu

Cabal

Locatelli

Thuram

Cambiaso

Douglas Luiz

Yildiz

Vlahovic

Provedel

Marusic

Gila

Romagnoli

Nuno Tavares

Guendouzi

Rovella

Zaccagni

Dia

Isaksen

Castellanos

Ci siamo, la lunga attesa dovuta alla sosta è finita. Laè pronta a tornare in campo per il big match di questo sabato di Serie A, che porta all'Allianz Stadium unalanciatissima in questa prima parte di campionato, con gli stessi punti in classifica dei bianconeri. Che oggi non possono sbagliare, dopo il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari, dimostrando di essere in grado anche di andare oltre le numerose assenze. E poi la squadra di Thiago Motta ha una ghiotta occasione davanti a sè: quella di mettere pressione all'Inter, prossima avversaria in Serie A nel derby d'Italia a San Siro, impegnata a sua volta in un big match domani contro la Roma. Ce la farà?