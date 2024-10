Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Tutto bene quel che finisce bene, però che fatica. E che patemi. La Juventus batte la Lazio per 1-0 e pare abbia imparato pure a portare a casa i match sporchi: bellissima novità, che però non deve nascondere la polvere sotto il tappeto. Thiago Motta dalla serata dello Stadium dovrà portare a casa esclusivamente il risultato, e poi un po' di fiato. Le tante assenze sono state un colpo enorme, e quella di Conceicao in particolare ha colpito più forte.





Per tutto il resto, c'è e c'è stato Cabal. La freschezza di Adzic. Lo stoicismo di questa squadra che si sta ritrovando nello spirito dopo aver oggettivamente allungato i giri del gioco. Serviva vincere, e serviva pure farlo così. Adesso ci sono meno orizzonti da esplorare.



