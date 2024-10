Convocati della Juventus

Perin

Pinsoglio

Di Gregorio

Gatti

Danilo

Kalulu

Cambiaso

Cabal

Savona

Rouhi

Locatelli

Thuram

Fagioli

Douglas Luiz

Vlahovic

Yildiz

Adzic

Weah

Mbangula

Laospita laper l'ottava giornata di Serie A, in un match in cui i bianconeri di Thiago Motta cercano di ritrovare il successo dopo il pareggio contro il Cagliari. La partita, che si terrà allo Stadium sabato 19 ottobre alle ore 20:45, rappresenta un'opportunità per i bianconeri di consolidare la loro posizione in classifica. Il pareggio con il Cagliari ha lasciato un sapore amaro, specialmente per l'espulsione di Conceicao e per il rallentamento in una fase delicata del campionato.La Juventus è ancora imbattuta con 3 vittorie e 4 pareggi, ma la carenza di gol in avanti ha costretto la squadra a dividere i punti in più occasioni. Contro la Lazio, Motta sarà costretto a fare i conti con numerose assenze importanti, tra cui Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Il tecnico recupera però Vasilije Adzic, che sarà disponibile per la partita.