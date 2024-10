Juventus-Lazio, chi gioca a centrocampo senza Fagioli, Mckennie e Koopmeiners



Due soluzioni per Thiago Motta

Non solonon recupererà nessun giocatore ad eccezione di Timothy Weah che potrebbe farcela ad esserci per la Lazio almeno in panchina, il rischio è che alla lista degli indisponibili si aggiunga anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juventus ha accusato un colpo in nazionale con l'Italia e sente dolore: per questo è in dubbio.Piove sul bagnato in casa Juve perché adesso l'emergenza non è solo sugli esterni dove non ci sarannoma può spostarsi anche a centrocampo, ovvero nel reparto in cui Motta avrebbe più opzioni. Avrebbe, appunto, perché se il forfait di Fagioli fosse confermato, il classe 2001 andrebbe a fare compagnia a chi è già indisponibile come Mckennie e Koopmeiners. Fagioli sarebbe potuta essere una soluzione proprio per sostituire l'olandese in posizione più avanzata. Scelte che si riducono per Thiago Motta. Il centrocampo che abbiamo visto spesso titolare nelle ultime settimane con Mckennie-Fagioli e Koopmeiners è in questo momento solo un ricordo. E allo stato attuale, se l'italiano non dovesse farcela, le soluzioni sarebbero quasi obbligateIn tre a giocarsi due posti ma con la possibilità anche di vederli tutti dall'inizio in caso Motta scelta di utilizzare il brasiliano come trequartista.