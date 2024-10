Juventus, le novità sulla partita contro la Lazio

In vista della partita contro la, la Juventus deve considerare i diversi infortuni dei suoi giocatori . Ci sono però buone notizie per, tornato ad allenarsi in gruppo. Gli esami dihanno escluso lesioni, ma il centrocampista non giocherà contro i biancocelesti per essere al meglio contro lo. SkySport ha fatto il punto della situazione infortunati e possibili titolari del match di questo sabato.Nella giornata di oggi sono rientrati alla Continassa Di Gregorio, Cambiaso, Yildiz e Fagioli. Secondo quanto riportato da SkySport,sta recuperando ma difficilmente partirà dall'inizio contro la Lazio. Sulla trequarti potrebbe giocaredietro a Vlahovic, viste le assenze di McKennie e Koopmeiners.