"Da una trasferta si ritorna senza voce, mai senza vita." Questo toccante messaggio è stato esposto nella curva della Juventus durante il match contro la Lazio, come omaggio ai tifosi del Foggia tragicamente scomparsi in un incidente stradale mentre rientravano da una trasferta per sostenere la loro squadra del cuore. Lo striscione ha commosso tutti i presenti, creando un momento di forte solidarietà e riflessione all'interno dell'Allianz Stadium. Il mondo del calcio, spesso diviso dalle rivalità sportive, si è unito nel ricordo di questi appassionati sostenitori, dimostrando quanto il legame tra tifosi e squadra vada oltre il semplice gioco.