La prima Juventus di Tudor e l'ultima di Thiago Motta: due differenze nette, il confronto

Juventus di Tudor e Juventus di Thiago Motta: il confronto

Possesso palla - Fiorentina-Juventus 63%, Juventus-Genoa 49%

Tocchi di palla - Fiorentina-Juventus (743), Juventus-Genoa (632)

Dribbling tentati - Fiorentina-Juventus (13), Juventus-Genoa (22)

Duelli aerei - Fiorentina.-Juventus (21), Juventus-Genoa (40)

% duelli aerei vinti - Fiorentina-Juventus 38%, Juventus-Genoa 60%

Contrasti riusciti - Fiorentina-Juventus 67%, Juventus-Genoa 83%

Una partita non basta per dimostrare che lasia davvero un'altra squadra rispetto a quella vista nei primi 8 mesi di stagione con Thiago Motta. Serviranno altri test, gare più impegnative e avversari di altro tipo (non necessariamente migliori ma diversi). IIn particolare, si sono notate subito alcune differenze importanti tra la Juve scesa in campo con il Genoa e quella delle ultime partite con Thiago Motta allenatore. Prendendo in esame l'ultima gara della Juventus con il tecnico italo-brasiliano, ovvero la sconfitta con la Fiorentina per 3-0, emergono distanze abissali in alcuni dati specifici. Partite molto diverse tra loro e che si sono sviluppate quasi all'opposto; un aspetto che va considerato nel confronto ma che comunque non basta per spiegare il divario su alcune situazioni di gioco.Tuttosport ha messo a confronto la Juventus con la Fiorentina e quella con il Genoa. Dai dati si evidenziano differenze abissali soprattutto nel possesso palla (63% con la Fiorentina, 49% con il Genoa) e nelle voci che riguardano i duelli fisici. Quelli aerei, dove i bianconeri ne hanno vinti il 60% contro il Genoa rispetto al 38% di Firenze, e in generale nei contrasti, quasi il doppio all'esordio con Tudor (29) rispetto all'ultima di Thiago (15).Quella contro il Genoa insomma è stata una Juventus molto più "cattiva" a livello agonistico, che ha vinto la maggior parte dei duelli individuali.Dal punto di vista tattico invece e di idee, è emersa la volontà del tecnico croato di andare molto più in verticale con meno possesso palla nella propria metà campo.