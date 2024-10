Piccolo retroscena di: tra gli spettatori presenti allo stadio c'era anche John, proprietario della Juventus. Come mostrato sui canali social del club, Elkann non si è limitato ad assistere alla partita, ma nel post-gara è sceso negli spogliatoi per congratularsi con Thiago Motta e con tutta la squadra per la vittoria. Il gesto di Elkann sottolinea l'importanza del risultato e la sua vicinanza alla squadra in un momento cruciale della stagione. Il proprietario ha voluto esprimere personalmente il suo apprezzamento per l'impegno dei giocatori e dello staff tecnico, celebrando insieme a loro i tre punti conquistati.