Baroni ex di Juventus-Lazio: il suo passato in bianconero

Ci sono due ex nella sfida tra Juventus e Lazio, entrambi passati dai bianconeri ai biancocelesti. Il primo sarà proprio sul campo a giocare, ovvero Nicolò Rovella, ceduto l'estate scorsa. E poi, che si è trasferito nella capitale da questa stagione, ha un passato con la Juventus, sempre nel ruolo di allenatore.Lasciò i bianconeri nell'estate 2013 e diventò nuovo allenatore della Virtus Lanciano. Per Baroni poi tante altre esperienze in giro per l'Italia fino alla grande chance con la Lazio. Nell'ultimo anno invece era al Verona, dove è stato autore di un'impresa raggiungendo la salvezza in condizioni societarie precarie.