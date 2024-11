L'potrebbe presto diventare una rivale anche sul mercato per la, che giocherà il prossimo turno di Champions League proprio a Birmingham. Stando a indiscrezioni che circolano in Inghilterra, riportate da TMW, anche i Villans hanno messo nel mirino, obiettivo bianconero per l'attacco già in vista del mercato di gennaio. La posizione dell'olandese dipenderà molto dal rapporto che riuscirà a creare con il nuovo tecnico Ruben Amorim, ma in ogni caso la sensazione è che ilsia più propenso a cederlo, eventualmente, in Italia, anziché a un'altra squadra di Premier League. In bianconero Zirkzee ritroverebbe Thiago Motta, l'allenatore con cui è esploso lo scorso anno al Bologna.