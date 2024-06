La Juventus viaggia sempre più spedita verso Khephren Thuram. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per l'accordo totale con il Nizza, visto che l'intesa con il giocatore c'è già. Su Thuram però non c'era solo la Juve interessata ma anche il Napoli ad esempio. Poi però sono cambiati i piani.Come racconta Tuttosport, il Napoli ha accarezzato concretamente l’idea a fine maggio, quando sembrava che Frank Anguissa potesse accasarsi altrove, dal momento che per il camerunense risuonavano forti le sirene arabe.Anguissa è stato immediatamente tolto dal mercato e dichiarato incedibile. Motivo per cui il pressing per Thuram si è allentato, dando di fatto un assist prezioso alla Juventus.