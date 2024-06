Un asse che si può scaldare presto. La Juventus tratta con il Southampton per definire il futuro di Carlos Alcaraz, ma non solo. In casa Saints, infatti, da gennaio piace molto Matias Soulé, che può diventare un'occasione per il club inglese, fresco di promozione in Premier e ora nelle condizioni ideali per l’assalto al talento cresciuto nella Next Gen. La Juventus è solleticata dalla crescita del ragazzo, ma al contempo è consapevole di dover progettare almeno un sacrificio per poter finanziare il mercato in entrata. Gli inglesi non hanno ancora recapitato una pec con un’offerta ufficiale, ma la sensazione è che presto lo faranno: se la cifra digitata sarà di almeno 35-40 milioni, l’asse tra i due club potrebbe tornare a registrare un’altra operazione. Lo scrive Tuttosport.