Senza Dusan, Nicoe Arek, la Juventus ha portato a casa un pareggio dalla difficile trasferta contro il Milan. La partita, però, ha offerto poche emozioni, con rare occasioni da gol e un ritmo che raramente ha infiammato il pubblico di San Siro.Thiago Motta, chiamato a gestire un reparto offensivo decimato, ha optato per un modulo fluido che ha visto Weston McKennie agire da falso nove. Una mossa coraggiosa, ma che non ha pienamente convinto. La squadra ha mostrato solidità difensiva, ma ha faticato a rendersi pericolosa in avanti. Lo stesso tecnico, al termine della gara, ha ammesso che si valuteranno nuove soluzioni per il futuro:"Era una situazione di emergenza, abbiamo cercato di adattarci. Lavoreremo per trovare alternative più efficaci in attacco."