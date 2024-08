La classifica

Allianz Stadium di Torino MVF

Gewiss Stadium di Bergamo

Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia

L’di Torino ha vinto il premio Most Valuable Field per la stagione 2023-2024, succedendo al terreno di gioco dell’Atalanta, vincitore della stagione precedente, lo comunica la Lega Serie A. Questo riconoscimento è confermato anche per la stagione 2024-2025, durante la quale i campi di Serie A verranno valutati alla fine di ogni giornata basandosi su criteri tecnici, prestazionali ed estetici. La classifica finale della stagione 2023-2024 è stata determinata dai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della LNPA, individuando i tre migliori terreni di gioco della Serie A TIM.