È stata una giornata intensa alla Continassa per la, che si prepara per la seconda amichevole stagionale contro il Brest, prevista sabato alle 21 a Pescara. Oggi il gruppo ha svolto una doppia seduta: al mattino riscaldamento, lavoro tattico, esercitazioni sullo sviluppo della manovra e una partitella, mentre nel pomeriggio si è concentrato sulla forza in palestra. Si sono uniti alla squadra Kenan Yildiz, reduce dall'Europeo con la Turchia, e i brasiliani Danilo, Bremer e Douglas Luiz, quest'ultimo alla sua prima seduta in bianconero dopo la Copa America. Domani è previsto un allenamento mattutino. Lo riporta Juventus.com.