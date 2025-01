Juventus, l'allenamento alla vigilia di Champions: Douglas Luiz 'salta' su Vlahovic VIDEO

AFP or licensors

Laè allenata nella mattinata di vigilia di Brugge-Juventus, gara valida per la settima giornata di Champions League. I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa prima di partire verso il Belgio. Thiago Motta ha ritrovato Francisco Conceicao ma anche Yildiz e McKennie, che si sono regolarmente allenati e sono convocati per il match.Su YouTube la Juve ha pubblicato come abitudine il video dell'allenamento con alcune immagini mentre la squadra era in campo. Tanto torello e sorrisi tra i bianconeri. Di seguito il VIDEO dell'allenamento.