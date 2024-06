I contatti trasono incessanti, con i telefoni costantemente in attività. L'operazione coinvolge una valutazione complessiva diintorno ai. La Juventus verserà una somma tra i 25 e i 30 milioni di euro ai Villains, oltre a includere i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea nella trattativa.Questa trattativa riflette la volontà della Juventus di rafforzare il proprio centrocampo con l'acquisto di Douglas Luiz, considerato un elemento chiave per migliorare la squadra. Il contributo finanziario, insieme ai giovani talenti Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, rappresenta un'offerta significativa per il club inglese. Monchi, direttore sportivo dell'Aston Villa, ha mostrato interesse per i due giovani della Juventus, riconoscendo il loro potenziale futuro. Samuel Iling-Junior, ala promettente, e Enzo Barrenechea, centrocampista versatile, potrebbero aggiungere profondità e qualità alla rosa dei Villains.