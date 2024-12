I punti in classifica sono gli stessi di un anno fa, ma il contesto è profondamente cambiato, così come lo sono le aspettative dei tifosi., oggi a quota 28 punti, aveva raggiunto lo stesso traguardo con il Bologna nella stagione 2023-24, ma con una differenza cruciale: i rossoblù occupavano il quarto posto, in piena corsa per la Champions League. La, invece, se il campionato finisse oggi, sarebbe fuori dalla zona Champions, persino con cinque posti disponibili per l’Italia. Attualmente sesta in classifica, la squadra bianconera si trova a ben nove punti dall’Atalanta capolista, una distanza significativa, soprattutto considerando che il girone d’andata non è ancora terminato.Una situazione difficile da digerire per i tifosi juventini, che sabato sera, nel gelo, hanno espresso tutto il loro malcontento con cori, fischi e inviti espliciti a dimostrare maggiore carattere. Il clima si è fatto rovente, alimentato dalla lunga striscia senza vittorie in campionato: l’ultimo successo dellarisale infatti al 9 novembre, nel derby contro il Torino. Da allora, una serie di pareggi ha bloccato il cammino della squadra, rendendo evidente la difficoltà nel trovare continuità di risultati.Nonostante la crescente contestazione e la frustrazione per un progetto tecnico che fatica a decollare, la società bianconera mantiene piena fiducia in. Nemmeno il deludente pareggio contro il Venezia – il decimo in 16 partite – sembra scalfire la convinzione che il nuovo corso possa dare frutti nel lungo termine. Tuttavia, per un popolo abituato a ben altri standard, la pazienza inizia a scarseggiare, e i numeri non fanno che alimentare i dubbi sul reale potenziale di questa Juventus.