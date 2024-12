La Juventus ha concluso l’acquisto diil 25 agosto scorso, ufficializzando un'operazione strutturata su un prestito oneroso di 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, a cui si aggiungono ulteriori 5 milioni di bonus. Una dinamica contrattuale simile a quella di Di Gregorio, come specificato nel comunicato del club: "Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra, tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni".