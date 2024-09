Le ultime sul serbo

Tiene banco in casa Juventus la situazione relativa a Filip Kostic. L'ex Francoforte non farà parte del progetto tecnico di Thiago Motta, situazione che il club ha già comunicato al giocatore. Tuttavia il serbo vorrebbe restare ancora a Torino.Poche novità sul futuro dell'esterno. Gli interessamenti per il giocatore ci sono stati, ma nulla. Nessun cambio di rotta da parte di Kostic, che è stato già messo fuori dalla lista della Champions . In Turchia Galatasary e Besiktas avevano mostrato interesse per l'ex Francoforte. Il mercato lì chiude il 13 settembre, ma il rifiuto è stato netto. Al momento dunque nulla di nuovo sulla situazione legata all'esterno.



