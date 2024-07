Gatti Juve, le ultime

Federico, dopo aver partecipato agli Europei con la nazionale azzurra in Germania, deve ancora tornare a Torino. Tuttavia, una cosa è certa: Thiago Motta lo ha già contattato telefonicamente per discutere del suo ruolo nella prossima stagione, come riportato da Tuttosport. Durante la conversazione, il tecnico ha illustrato le sue idee, prevedendo per Gatti un ruolo duttile simile a quello di Posch nel Bologna. Sebbene Gatti sia noto come centrale difensivo, Thiago Motta lo vede anche come potenziale terzino destro.Nel frattempo, tre club della Premier League hanno mostrato interesse per il difensore classe 1998, ma Gatti ha rifiutato, preferendo restare a Torino. La sua volontà di continuare con la Juventus è chiara. Ora, Gatti attende di terminare le vacanze per tornare agli ordini di Thiago Motta, determinato a stupire ancora una volta.