Secondo quanto riportato da Sky Sport, laha mostrato interesse per Matias, attualmente in prestito al Frosinone e prossimo a rientrare alla. I giallorossi hanno fatto una richiesta di informazioni per il giovane talento argentino, ma i bianconeri non sono disposti a lasciarlo partire facilmente. La Juventus valuta Soulè intorno ai 30 milioni di euro, una cifra significativa per le casse romaniste. Pertanto, se la Roma vorrà assicurarsi le prestazioni del promettente attaccante, dovrà essere pronta a versare questa somma considerevole. Il club capitolino sta valutando le opzioni, mentre la Juventus attende una decisione definitiva.