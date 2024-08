Thiago Motta si trova attualmente di fronte a una delle principali sfide della sua nuova avventura alla Juventus: rinforzare il reparto degli esterni. Con Timothy Weah e Kenan Yildiz come uniche opzioni per i ruoli sulle fasce, la situazione è diventata critica, soprattutto considerando l'importanza di avere alternative valide in rosa. Per la partita contro il Como, saranno proprio loro a partire dal primo minuto, ma è evidente che la Juventus ha bisogno di potenziare questo settore il prima possibile.Con la Juventus e il giocatore già accordati su un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro, l’operazione è vicina alla conclusione. Gonzalez, infatti, sembra destinato a occupare il posto lasciato libero dalla partenza dell’argentino, e il suo arrivo potrebbe colmare una lacuna importante nella rosa bianconera. Tuttavia, rimane ancora da ottenere il via libera definitivo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che potrebbe essere tentato ad attendere un’offerta superiore ai 30 milioni di euro finora offerti.