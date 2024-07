Mckennie, quanto chiede la Juventus

Weston Mckennie è tornato ad allenarsi con la Juventus alla Continassa la scorsa settimana. L'obiettivo però è dirsi addio; il club bianconero ha ormai deciso, non c'è più spazio per il centrocampista, che ha il contratto in scadenza nel 2025.In questi giorni si è parlato soprattutto della Fiorentina, che sarebbe interessata a Mckennie. Ma quanto chiede la Juventus per lasciar partire lo statunitense? Secondo La Nazione, la Juve vorrebbe 13 milioni di euro ma potrebbe accontentarsi di un'offerta intorno ai 10 milioni.