Juventus, la richiesta sul mercato

La Juventus si prepara ad intervenire sul fronte mercato in attesa dell'apertura ufficiale della sessione invernale fissata per il prossimo 2 gennaio. Obiettivo numero uno, come dichiarato a più riprese da Cristiano Giuntoli, sarà quello di rinforzare la difesa alla luce dei gravi infortuni che hanno chiuso anzitempo la stagione di Gleison Bremer e Juan Cabal. E in tal senso, Thiago Motta ha già indicato il nome ideale per rinforzare il pacchetto arretrato.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la richiesta esplicita di Thiago Motta per la difesa è Fikayo Tomori, difensore centrale di proprietà del Milan. Non esiste ancora una trattativa tra i due club, ma il profilo è estremamente gradito ai bianconeri.