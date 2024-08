Se Douglas Luiz sarà la mente della nuova Juventus targata Thiago Motta, i polmoni della squadra saranno quelli di Khephren, acquistato dal Nizza per 20 milioni di euro. Motta lo ha schierato davanti alla difesa, arretrando il suo raggio d'azione, e il giovane centrocampista, figlio d'arte, ha già iniziato a farsi notare come un efficace recupera-palloni.Thuram, dopo qualche difficoltà iniziale, si sta distinguendo per la sua capacità die avviare le, sempre con la testa alta e la sicurezza nell'uno contro uno. Nonostante sia ancora più acerbo e meno esperto rispetto a, può contare su una buona dose di spavalderia e abilità nel leggere lo sviluppo dell'azione, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per il centrocampo bianconero.