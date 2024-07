Federicosi considera uno dei migliori giocatori dellae ha sempre rifiutato le proposte della società per il rinnovo del contratto. Conosce il salario di 12 milioni di euro netti a stagione che Vlahovic riceverà e, tramite il suo agente Fali Ramadani, punta a ottenere una cifra simile. Tuttavia, la società non ha mai accettato questa richiesta, preferendo ridurre le spese per l'ammortamento piuttosto che soddisfare le elevate pretese di Chiesa. Nonostante la Juventus abbia atteso il suo ritorno dopo i pesanti infortuni, non sembra disposta a soddisfare le sue richieste salariali. Lo riporta calciomercato.com.