La trattativa per il rinnovo di Federico, avviata da tempo, non ha ancora portato a risultati concreti nonostante i numerosi incontri con l'agente Fali Ramadani. La società desidera trattenere Chiesa a lungo in bianconero, ma tra questa volontà e un accordo economico c'è un grande divario. Le richieste del giocatore e del suo entourage sono attualmente insostenibili per Giuntoli. Chiesa, classe 1997, punta a un rinnovo con cifre simili a quelle di Dusan Vlahovic, il più pagato della rosa e della Serie A, come riporta calciomercato.com. L'offerta della Juventus è solo leggermente superiore a quanto percepito finora da Chiesa.