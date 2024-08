La Juventus che si appresta a iniziare la nuova stagione sarà profondamente diversa, sia per quanto riguarda gli uomini in campo che i principi di gioco. Dopo un'estate di rivoluzione, il club ha deciso di cambiare radicalmente la propria identità, con l'obiettivo di divertire e riaccendere l'entusiasmo in un ambiente provato dalle ultime tre stagioni deludenti, chiuse con piazzamenti dal terzo posto in giù e distacchi di oltre 15 punti dalla vetta.La vittoria della Coppa Italia di tre mesi fa ha rappresentato un momento di orgoglio, ma non basta a soddisfare la fame di successi di una tifoseria abituata a ben altri trionfi, essendo l'unica in Italia ad aver vinto nove scudetti consecutivi.A Thiago Motta, il nuovo allenatore, non viene richiesto immediatamente lo scudetto—almeno non dalla società, che ha puntato su un progetto triennale, come dimostra la durata del contratto dell'ex tecnico del Bologna—ma la richiesta di tornare competitivi è chiara.Ne scrive Gazzetta.