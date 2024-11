La Juventus sembra essere perseguitata dalla "maledizione del crociato." Dopo la perdita di Gleison Bremer, i bianconeri devono fare i conti con l'infortunio di Juan Cabal, che si teme possa aver subito un danno ai legamenti del ginocchio. Secondo fonti colombiane, questo problema lo terrebbe fuori fino a fine stagione, privando Thiago Motta di un difensore versatile e lasciando il reparto arretrato della Juve in grande difficoltà.Di fronte a queste pesanti assenze, per la Juventus tornare sul mercato diventa una necessità. L'infortunio di Cabal, che si aggiunge a quello di Bremer, porta infatti il club torinese ai minimi termini in difesa, costringendo la dirigenza a valutare ogni possibile soluzione per garantire maggiore copertura e stabilità al reparto.