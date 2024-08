Ma qual è la posizione di? Per lui si sono fatte avanti sia Napoli che Roma, ma nessuna delle due piazze scalda particolarmente il classe ‘97, che invece vorrebbe giocare la. Una big di Premier sarebbe sicuramente di suo gradimento, ma per adesso nessuno si è presentato alla sua porta. E l’Inter del suo estimatore Marotta? In viale della Liberazione stanno riflettendo per il futuro, al momento non c’è spazio per lui ma in futuro chissà e questo messaggio, concreto e diretto, è stato recapitato a Chiesa nel modo più chiaro possibile.Federico, uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, si trova quindi in una situazione di stallo. Nonostante l'interesse di squadre italiane di alto livello, il suo desiderio di giocare lasembra essere il fattore decisivo nelle sue considerazioni future. Larappresenta un sogno per molti giocatori, e Chiesa non fa eccezione, ma l'assenza di offerte concrete dalla Premier lascia ancora aperti molti scenari.In attesa di sviluppi,continua a lavorare duramente e a dimostrare il suo valore sul campo, sperando che presto si presenti l'occasione giusta per fare il salto di qualità che desidera. Nel frattempo, i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione la situazione, consapevoli che la decisione di Chiesa potrebbe avere un impatto significativo non solo sulla sua carriera, ma anche sul panorama calcistico italiano.