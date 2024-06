Come fare per arrivare a? Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera sta attentamente valutando la strategia più adatta per assicurarsi il talento olandese. Il valore fissato dall'Atalanta per l'ex giocatore dell'AZ Alkmaar, che ha un contratto con il club bergamasco fino al 30 giugno 2027, è di circa 60 milioni di euro. Questa somma, al momento, non è nelle disponibilità della Juventus, nonostante il recente trionfo nella Coppa Italia.Per poter finanziare l'operazione, la società torinese dovrà prima effettuare una cessione importante. Tutti gli indizi sembrano puntare verso Matias Soulé come il possibile sacrificato. La vendita di questo giovane talento potrebbe fornire i fondi necessari per l'acquisto di Koopmeiners, permettendo alla Juventus di rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di grande qualità e visione di gioco. La situazione è in continua evoluzione e sarà interessante vedere quali mosse deciderà di compiere la dirigenza bianconera per raggiungere il proprio obiettivo.